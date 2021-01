Astara rayonu ərazisində Hirkan Milli Parkında baş vermiş yanğın söndürülüb.

Bu barədə Metbuat.az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Gülçin Mehdiyeva bildirib.

O deyib ki, ilkin məlumatlara görə, 100 ha ərazidə quru ağac və kol-kos yanıb.

