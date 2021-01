Anasının vəsiyyətinə görə Şəhidin məzarını açdı - Şok olan məzarçı GÖRÜN NƏ ETDİ

Ana şəhid olan oğlunun məzarında basdırılmağı vəsiyyət edir.Məzarçı qəbiri açdıqda qışqırıb qaçır..

Metbuat.az saqlamheyat.az-a istinadən xəbər verir ki, Qəbiristanlıqlar Şöbə Müdiri Erhan Yanmaz, başına gələn hadisəni belə danışır, vəfat edən bir qadın şəhid olan oğlunun məzarına basdırılmaq istədiyini vəsiyyət edir.

Vəfat edən bu qadını oğlunun qəbrinə basdırmaq üçün qəbri qazmağa başlayan məzarçı ibrətamiz bir hadisə ilə üzləşir.

Qəbri açan başına gələnləri belə danışır. Qəbri qazmağa başlayır. Taxtaları kənara atarkən cəsədin olduğu kimi durduğunu görür. Qorxudan qaçmağa başlayır. Şəhidin basdırıldığı gündəki kimi qaldığını görən məzarçı şok keçirir.

