ABŞ-da koronavirusa yoluxanların sayı 24 018 793 nəfərə çatıb.

Metbuat.az RİA Novosti-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Cons Hopkins Universitetinin son hesabatında bildirilib.

Qeyd edilib ki, ölkə üzrə təsdiqlənmiş koronavirus xəstəliyindən 398 307 nəfər dünyasını dəyişib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.