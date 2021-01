Çiçək ləqəbi ilə məşhurlaşan aparıcı Şəhla Vakkasdan xəbər var.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı "İnstagram" hesabında arxiv fotosunu paylaşıb. O, fotoda 13-14 yaşlarında olduğunu qeyd edib. Onun paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb olub.

(BİG.AZ)

