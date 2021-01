İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı "Şöhrət" ordenli, iqtisad elmləri doktoru, professor Mirdaməd Mirsadıq oğlu Sadıqov vəfat edib.

Metbuat.az "Publika.az"a istinadla xəbər verir ki, bir neçə ay əvvəl işdən çıxarılan M.Sadqov xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib.

