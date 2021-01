ABŞ prezidenti Donald Trampın həyat yoldaşı Melaniya Tramp vida çıxışı edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, M.Tramp çıxışını öz tvitter səhifəsində yerləşdirib.

Melaniya Tramp videomüraciətində insanları nifrətdən uzaq durmağa, sevgiyə və sülhə çağırıb. Bundan başqa, o, hərbçilər, ədliyyə və səhiyyə sistemini tərifləyib.

Birinci xanım bu vida müraciətilə ABŞ-ın 100 illik ənənəsini pozub. O, buna görə sosial şəbəkədə tənqidlərə məruz qalıb.(bbc.com)

