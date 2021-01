Ermənistanın Sünik (Zəngəzur) bölgəsində partlayış olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkənin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2 əməkdaşı yaralanıb.

Yaralılar Qafan tibb mərkəzinə yerləşdirilib. Onlardan biri nazirliyin kapitanı Artem İqnatieviç Şahnazaryan, digəri zabit Aram Sergeyeviç Navasardyandır.

Bildirilib ki, Sünikdə Qarabağ müharibəsi zamanı öldürülənlərin cəsədlərinin axtarışı zamanı saat 12:20 radələrində mina partlayıb.(Publika)

