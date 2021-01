ABŞ-da son sutka ərzində yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına 137 885 yoluxma halı qeydə alınıb, 1381 nəfər vəfat edib.

Metbuat.az-ın “RİA Novosti”yə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Con Hopkins Universiteti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, pandemiya başlayandan bəri ABŞ-da koronavirusa 24 milyondan çox yoluxma qeydə alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.