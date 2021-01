“Jurnalistlər binası”ndan verilən mənzillər geri alınacaq? - Prokurorluqdan AÇIQLAMA

Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun (KİVDF) sabiq icraçı direktoru Vüqar Səfərlinin fəaliyyəti araşdırılır və istintaqın gedişatı barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "oxu.az"a Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğundan məlumat verilib.

“Bu işlə əlaqədar olaraq intensiv istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. İstintaq sirri olduğundan hazırda məlumat verə bilmərik. İstintaqın gedişatından asılı olaraq ictimaiyyətə mütəmadi məlumat veriləcək”, - deyə Baş prokurorluqdan bildirdilər.

