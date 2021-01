Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 20 Yanvar günü münasibətilə sosial media hesabında paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkə başçısı həmin tarixi “Milli iradəmizin zəfər çaldığı gün” adlandırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.