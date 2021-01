Əli Həşimov borcunu "Lotu Quli"nin məzarı üstündə həyatı ilə ödədi - TƏFƏRRÜAT

2020-ci ilin 19 avqustunda Türkiyənin Antalya şəhərində silahlı hücum nəticəsində qətlə yetirilən “Lotu Quli” ləqəbli Nadir Səlifovun İstanbul şəhərində yerləşən məzarı üstündə silahlı insidentin baş verdiyi barədə xəbər yayılıb.

“Demirören Haber Ajansı” (DHA) xəbər verib ki, yanvarın 17-də Nadir Səlifovun məzarı önünə gələn iki Azərbaycan vətəndaşı - Əli Həşimovla Kənan adlı şəxs arasındakı dava silahlı insidentlə yekunlaşıb.

Nəticədə tərəflərdən biri - 27 yaşlı Əli Həşimov baş nahiyəsindən güllə xəsarəti alaraq həlak olub.

Onu öldürməkdə şübhəli bilinən 29 yaşlı Kənan adlı şəxs isə polislərə verdiyi açıqlamada Ə.Həşimovla aralarında düşmənçiliyin olduğunu bildirib.

Məlumatda o da qeyd olunub ki, polislər hadisə ilə əlaqədar şübhəli bilinən daha üç nəfəri saxlayıblar.

Kriminal avtoritetin qardaşı Müşfiq Səlifov isə virtualaz.org-a eksklüziv açıqlamasında bildirib ki, Nadir Səlifovun qəbri üzərində atışma yox, intihar hadisəsi baş verib.

Onun sözlərinə görə, Əli Həşimov başqa bir kişi və iki qızla birlikdə kriminal avtoritetin məzarına baş çəkib. Kişilər arasında borca görə mübahisə yaranıb.

Əli Həşimov borcunu həyatı ilə ödəyəcəyini bildirib və daha sonra “Lotu Quli”nin məzarı üstündə özünü güllə ilə vurub.

