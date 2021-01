ABŞ-ın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin (MKİ) direktoru Cina Haspel bu gün vəzifəsindən istefa verdiyini elan edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə onun yazılı bəyanatında deyilir.

"Bu gözəl təşkilata başçılıq etmək mənim həyatımın ən böyük şərəfi oldu. Mən gedirəm və gördüyümüz işlə çox fəxr edirəm", - Cina Haspel qeyd edib.

Mənbə: cnn.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.