Bu gün Azərbaycanda Ümumxalq hüzn günüdür.

Azərbaycanda 1990-cı il yanvarın 20-də baş vermiş faciədən 31 il keçir.

Metbuat.az faciə ilə bağlı ətraflı Baku tv-nin süjetini təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.