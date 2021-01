Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi 20 Yanvar faciəsinin 31-ci ildönümü ilə bağlı “Facebook” səhifəsində paylaşım edib.

Paylaşımda deyilir:

“1990-cı il yanvar ayının 20-də baş verən hadisələrin 31-ci ildönümündə faciə nəticəsində şəhid olan bacı-qardaşlarımızın əziz xatirəsini yad edirik.

Hər zaman olduğu kimi Ümumxalq Hüzn Günündə də Azərbaycanın yanındayıq”.

