Göyçayda qeyri-sabit hava şəraiti səhər saatlarından başlayaraq qarın yağması ilə nəticələnib.

Metbuat.az-ın yerli bürosunun məlumatına görə bir neçə dəqiqə bundan əvvəl Göyçay rayonunun mərkəzinə və ətraf kəndlərinə qar yağıb. Şəhər və şəhər ərazisində yerləşən kəndlər ağ örpəyə bürünüb. İlkin məlumata görə, qar örtüyünün hündürlüyü isə 2 sm təşkil edir. Hal-hazırda qarın kəskin sürətlə yağması davam edir.

Davud Tarverdiyev

Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.