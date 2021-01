Azərbaycanda koronavirusa qarşı başlanan vaksinasiya prosesi mərhələli şəkildə davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu açıqlamasında səhiyyə nazirinin müavini Viktor Qasımov deyib.

Onun sözlərinə görə, prosesin mərhələləri strategiyada öz əksini tapıb: "Strategiyada kimlərin hansı mərhələdə peyvənd olunacağı qeyd edilib.

Birinci mərhələdə tibb işçiləri, sonra isə digər qurumlar. Mən özüm də vaksin olunmuşam və özümü yaxşı hiss edirəm".

