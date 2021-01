Qorbaçovdan ABŞ-a məsləhət: İğtişaşlardan nəticə çıxarın!

Rİ-nin sonuncu rəhbəri Mixail Qorbaçov hesab edir ki, Vaşinqtondakı iğtişaşlar ABŞ-da sabitliyə təhlükə yaradır, ölkə rəhbərliyi başqalarına dərs vermək yerinə, onların səbəb və nəticələrini aradan qaldırmalıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qorbaçov bu barədə TASS-a müsahibəsində bildirib.



Onun sözlərinə görə, baş verənlər həqiqətən Amerikada demokratiya və sabitlik üçün təhlükədir: "Ancaq səbəbləri, nəticələri başa düşməli, nəticə çıxarmalı olan amerikalılardır. Başqalarını öyrətmək yox, bunu yoluna qoymaq lazımdır".



Qorbaçov Amerika cəmiyyətində bu mövzunun ciddi müzakirə olunacağını inandığını vurğulayıb.



Xatırladaq ki, yanvarın 6-da ABŞ-ın hazırkı prezidenti Donald Trampın tərəfdarları demokrat Cozef Baydenin seçkidə qələbə qazanmasına etiraz olaraq Konqres binasına hücum ediblər. Qiyamlarda bir polis məmuru daxil olmaqla beş nəfər həlak olub.(Azvision.az)

