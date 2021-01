"Ermənistanla sərhədlərimiz dəqiqləşdirilir. Naxçıvanın iki kəndi – Kərki və Nüvədi, Qazaxın da 7 kəndi Azərbaycana qaytarılacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Siyavuş Novruzov deyib.

Deputat bildirib ki, Kərki boşaldılıb, bir həftəyə Azərbaycana təhvil veriləcək:

"Sonra Nüvədi kəndini təhvil alacağıq. Daha sonra Qazaxın 7 kəndi qaytarılacaq. Bu ərazilər bizimdir".(Sonxeber)

