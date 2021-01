Tramp vida çıxışı etdi: "Müharibə başlamayan ilk..."

''Müharibə başlamayan ilk prezidentəm''.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı Tramp ABŞ prezidenti Co Baydenin andiçmə mərasimindən bir neçə saat əvvəl vida nitqi söyləyib.

"Xüsusilə onilliklər ərzində yeni bir müharibə başlatmayan ilk ABŞ prezidenti olduğum üçün qürur duyuram'' deyən Tramp Yaxın Şərqdəki ABŞ əsgərlərinin də evlərinə gətirildiyini vurğuladı.

Çərşənbə günü idarəni Baydenə təhvil verəcəklərini xatırladan Tramp, ''Başladığımız hərəkatın yalnız başlanğıc olduğunu bilməyinizi istəyirəm'' deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.