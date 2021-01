Rusiya parlamenti Qarabağla bağlı hökumətə MÜRACİƏT EDƏCƏK

Rusiya parlamenti Dağlıq Qarabağda sülhməramlı kontingentin nəzarət etdiyi ərazilərdə yaşayan sakinlərin vaksinasiya olunmasını təklif edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dumanın MDB ilə iş üzrə komitə sədrinin 1-ci müavini Konstantin Zatulin açıqlama verib. Komitə iclasında qərarın dəstəkləndiyi bildirən Zatulin Qarabağda yaşayan insanların Rusiya vaksini ilə peyvənd olunmasını dəstəklədiklərini bildirib.

Dövlət Duması hökumətə müraciətində Dağlıq Qarabağla yanaşı, Dnestryanı, Ukryaynanın Luqansk və Donetsk bölgəsində yaşayan insanların da peyvənlənməsini təklif edəcək.

