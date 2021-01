Daha bir ana oğlunu çiynində son mənzilə yol salıb.

Metbuat.az Sonxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, izləyicilər ağır mənzərənin qarşısında paylaşıma nə yazacaqları barədə tərəddüd etdiklərini bildiriblər.

Onlar oğlunun dərdinə dözməsi üçün anaya səbr diləyiblər.

Qeyd edək ki, yayılan videonun sonunda şəhid Novruz Haqverdiyevin "Canavar kimiyik" dediyi görüntülər də yer alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.