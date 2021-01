Bu nazirin qardaşı oğlu Rəmişin müalicə xərclərini üzərinə götürdü - FOTO

Məşhur gitara ustası, Xalq artisti Rafiq Hüseynovun ( Rəmiş) səhhətindəki problemlər səngimək bilmir.

Metbuat.az Sfera.az-a istinadən xəbər verir ki, hepatit C mənşəli xroniki qaraciyər xəstəliyindən əziyət çəkən sənətkarı ziyarət edənlər arasında Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun qardaşı oğlu Sahib Heydərov də olub.

O, ötən gün həyat yoldaşı ilə birlikdə Rəmişin evinə gedərək, onun səhhəti ilə maraqlanıb.

Sahib Heydərov Xalq artistinin səhhətinin normallaşması üçün müalicə xərclərini də öz üzərinə götürüb.

