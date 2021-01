“Qorbaçov cəzasını almalıdır” - Allahşükür Paşazadə

"20 Yanvar şəhidləri müstəqilliyimizin, yolunda öz canlarını qurban veriblər".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMI) sədri Allahşükür Paşazadə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

O qeyd edib ki, 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə xalqımızın birliyi dəmir yumruğa çevrildi və şəhidlərimizin qisası alındı: "Bu gün Azərbaycan xalqı Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə qələbə qazandı. Bu qələbənin qədrini bilməliyik".

Şeyxülislam deyib ki, 20 Yanvar qırğınının baiskarları, o cümlədən Mixail Qorbaçov cəzasını almalıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.