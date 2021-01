ABŞ-ın Şimali Dakota əyalətində çəkilən görüntülərdəki obyektin UNO olmadığı meydana çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, əvvəlcə "Youtube"yə yüklənən və sosial şəbəkələrdə sürətlə yayılan video ilə bağlı istifadəçilər müxtəlif rəylər bildiriblər. Videodakı görüntülərdə obyektin "dairəvi hərəkət" etdiyi görülüb.

Lakin sonradan gerçək üzə çıxıb. İstifadəçilər videonun çəkildiyi məkanı xəritədə taparaq bunun bir elektrik lampası olduğunu bildiriblər.

Mənbə: uk.news

