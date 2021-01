Mikayıl Cabbarovdan iqtisadi artımla bağlı

"Azərbaycan koronavirus (COVID-19) pandemiyasının təsiri ilə ötən il 4,3% iqtisadi geriləmə ilə üzləşsə də, bu il ölkə Qarabağın işğaldan azad edilməsi ilə 3,4% iqtisadi inkişaf gözləyir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "Bloomberg" agentliyinə müsahibəsində İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov bildirib.

O, həmçinin deyib ki, beynəlxalq təşkilatların da Azərbaycanın iqtisadi inkişafı ilə bağlı proqnozları nikbindir: "2021-ci ildə Dünya Bankı ölkəmizdə 1,9%, Beynəlxalq Valyuta Fondu isə 2% iqtisadi artım proqnozlaşdırır".

Bundan başqa, nazir əlavə edib ki, 2030-cu ilə qədər Azərbaycan orta illik iqtisadi inkişaf tempini 2 dəfə artıraraq 7%-ə çatdırmağı qarşıya hədəf qoyub.

M.Cabbarov ölkədə koronavirus əleyhinə vaksinasiyanın başladığını və iqtisadiyyatın qapanmış sahələrinin inkişaf edəcəyinə inandığını da qeyd edib.

