"Evdə heç kim yoxdur" mesajını alan gənc həyatının ŞOKUNU yaşadı - VİDEO

Avstraliyada ata 14 yaşlı qızını cinsi istismar edən 22 yaşlı gəncdən intiqamını alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qızının sosial media hesabından oğlana "Evdə heç kim yoxdur" mesajını göndərən ata, evə gələn gənci təpiklə vuraraq döyüb.

Avstraliyada 22 yaşlı Jamil Chowhhury, onlayn tanış olduğu 14 yaşlı bir qıza dəfələrlə cinsi istismar edib. bunu bilən qızın atası, qızının sosial media hesabında qızının adından Jamil-ə dəvət mesajı göndərib.

Jamil evə girəndə qızın atası ilə qarşılaşıb. Atası gənci yumruq və təpiklə döyüb, sonra polisə məlumat verib. Polis tərəfindən saxlanılan Jamil ona qarşı irəli sürülən ittihamları qəbul etməsə də, məhkəmə həbsinə qərar verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.