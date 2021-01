Tramp Baydenə bir cümləlik məktubda görün NƏ YAZDI

ABŞ Prezidenti kimi səlahiyyətləri başa çatan Donald Tramp dövlət başçısı postunda onu əvəzləyən Cozef Baydenə məktub yazıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “CNN” telekompaniyası Ağ Evdəki mənbələrinə istinadən xəbər verib.

Ehtimala görə, 45-ci Prezident yazdığı kiçik məktubu Oval kabinetdəki iş masasının yuxarı yeşiyinə qoyub. Məktub isə cəmi bir cümlədən ibarətdir.



"Co, qalib gəldiyimi bilirsən", - deyə Tramp yazıb.

Qeyd edək ki, Trampla xanımı Baydenin inauqurasiyasını gözləmədən səhər saatlarında Ağ Evi tərk edərək Floridaya yollanıb. (Bakupost.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.