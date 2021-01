ABŞ-da Nyu-York ştatının Monro qraflığında göyərtəsində üç nəfərin olduğu hərbi helikopter qəzaya uğrayıb.

Bu barədə Metbuat.az RİA “Novosti”yə istinadən xəbər verir.

Qeyd olunub ki, helikopter boş sahəyə düşüb.

“NEWS10 TV” kanalının verdiyi məlumata görə, helikopterin göyərtəsində olanlar həlak olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.