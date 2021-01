Almaniya sakini təkrar yeni növ koronavirusa yoluxandan sonra vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baden-Vürtemberq federal torpağının Səhiyyə Nazirliyindən bildiriblər. Bildirilir ki, təkrar koronavirusa yoluxmadan sonra ölüm halı ölkədə ilk dəfə qeydə alınıb.

Qeyd edilir ki, 73 yaşlı şəxs ilk dəfə koronavirusa 2020-ci ilin aprel ayında, ikinci dəfə isə dekabr ayında yoluxub.

