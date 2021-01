Pərvindən yayılan porno videoya REAKSİYA - "Mən çox böyük səhv etmişəm" / VİDEO

Aktrisa Pərvin Abıyeva onun ünvanına əxlaqsız sözlər işlədən Qabil Məmmədovu sosial şəbəkə hesabında biabır edib.

Metbuat.az konkret.az-a istinadən xəbər verir ki, guya aktrisanın porno videosu yayılıb.

Vdeonun yayılmasından sonra aktrisa canlı yayım açaraq açıqlama verib. O, hətta həmin porno ulduzun kimliyini də açıqlayıb.

Pərvin həmin videonun ona aid olmadığını bildirib:

“O videodakı mən deyiləm, hansısa porno ulduzun videosunu montaj edib mən kimi qələmə verirlər. Maqsud, Qabil siz şərəfsizsiniz, qeyrətsizsiniz, kişi deyilsiniz. Siz gör nə qədər ölkəsinə düşmən, biqeyrət adamlarsınız. Mən çox böyük səhv etmişəm ki, bu xalqın vaxtını sənin kimi şərəfsizlərlə aldım. Utanım yerinizə, ölün yerə girin. Qaçıb it kimi orda-burda gizlənirsiniz, sürünün!”

Həmin görüntüləri təqdim edirik.

