"Sabah çox vacib gündür. Azərbaycanın ümumtəhsil məktəblərində təhsilin bərpası müzakirə ediləcək. Təhsil Nazirliyinin brifinqi sabah saat 12:00-a planlaşdırılır".

Metbuat.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, Təhsil naziri Emin Əmrullayev bu fikiləri Təhsil Nazirliyi yanında İctimai Şura və “Azedu Academy”nin birgə təşəbbüsü ilə “XXI əsrin universitet modeli” mövzusunda virtual müzakirədə çıxışı zamanı bildirib.

