Şəhid Bəhrəm və İman qardaşlarının ailəsi ilə SON VİDEOSU YAYILDI

Sosial şəbəkələrdə bir gündə şəhid olan Bəhrəm və İman qardaşlarının ailəsi ilə son videosu yayılıb.

Metbuat.az bildirir ki, görüntülərdə qardaşların ailəsi və yaxınları ilə birgə masa arxasında əyləşdiyi görünür.

Qeyd edək ki, qardaşlar Rusiyada ali məktəbi bitirdikdən sonra Bakıya gəliblər. Hərbi xidmətə getməyə bir il qalsa da, hərbi komissarlığa gedib qeydiyyata düşüblər. Sentyabrın 27-də döyüşlər başlayanda ilk olaraq cəbhəyə gedənlərdən olublar. Şəhid olduqları vaxt isə onların hərbi xidməti başa vurub gəlməklərinə iki ay qalırdı. Qusar rayonunda hərbidə eyni bölükdə olublar və ilk olaraq Bəhrəm kəşfiyyatçı olub, bu səbəbdən İman da kəşfiyyat bölüyünə keçib.(sonxeber)

