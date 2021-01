Sabahdan daha bir qadağa LƏĞV EDİLİR - RƏSMİ AÇIQLAMA

Nazirlər Kabinetinin “Xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılması və sərtləşdirilmiş karantin rejimində tətbiq edilən bəzi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması” barədə Qərarına uyğun olaraq milli parklar yanvarın 22-dən öz qapılarını ziyarətçilərin üzünə açır.

Xidmət rəisinin sözlərinə görə, milli parklar əvvəlki rejimdə, səhər saat 09:00-dan axşam 18:00-dək fəaliyyət göstərəcək:

“Turistlər karantin rejiminin tələblərinə əməl etməklə milli parkları ziyarət edə və qapalı məkanlar istisna olmaqla, açıq havada təbiətimizin gözəlliklərini seyr edə bilərlər. Milli parklarımız Abşeron yarımadasında, ölkənin şimal, cənub və qərb hissəsində yerləşməklə rəngarəng landşaft komplekslərini əhatə edir”.



