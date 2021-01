Son günlər sosial şəbəkələrdə Azərbaycanda Rusiyanın hərbi baza yaradacağına dair məlumatlar yayılmaqdadır.

Bəs bu barədə iddialar nə dərəcədə həqiqəti əks etdirir?

Metbuat.az bununla bağlı hazırlanan videomaterialı təqdim edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.