Yanvarın 27-də qış tətili başlayacaq.

Metbuat.az bildirir ki, bunu "Xüsusi karantin rejimi dövründə məktəbdaxili qiymətləndirmənin müvəqqəti qaydaları" barədə məlumat verən Təhsil Nazirliyinin təhsildə məzmun, tədris və qiymətləndirmə şöbəsinin müdiri Vəfa Yaqubova bildirib. Onun sözlərinə görə, 1 fevralda ikinci yarımillik başlayır.

