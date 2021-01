Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliklərinin təsis edilməsi ilə bağlı fərman imzalayıb.

Bəs xüsusi nümayəndələr nə iş görəcək?

Metbuat.az bununla bağlı hazırlanan videomaterialı təqdim edir:

