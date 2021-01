Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinə yeni rəis təyin olunub.

Metbuat.az“oxu.az”a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Mədəniyyət naziri Anar Kərimov əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, Vasif Cənnətov bu vəzifəyə təyinat alıb.

Qeyd edək ki, V.Cənnətova qədər bu vəzifəni Sənan Hacıyev icra edib. O, bir neçə gün əvvəl vəzifəsindən azad edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.