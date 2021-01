Azərbaycanda yenidən referendum keçirilə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, belə bir açıqlama ilə sabiq deputat, hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə çıxış edib.

O bildirib ki, dəyişikliklərlə dövlət üçün daha səmərəli konstitusiya formalaşdırıla bilər.

