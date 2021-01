Daxili Qoşunların Vətən müharibəsində yaralanan hərbçisi bu gün şəhid olub

Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Daxili Qoşunların Vətən müharibəsində yaralanan hərbi qulluqçusu bu gün şəhid olub.

Bu barədə Metbuat.az-a DİN-in Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Daxili Qoşunlarının hərbi qulluqçusu, çavuş Elşən Quluzadə torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda qəhrəmancasına döyüşərkən ağır yaralandığına görə tibb müəssisəsinə yerləşdirilmişdi.

Həkimlərin bütün səylərinə baxmayaraq, o, bu gün – yanvarın 21-də şəhidlik zirvəzinə ucalıb.

Şəhidimizlə vida mərasimində Azərbaycan daxili işlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov və nazir müavinləri iştirak ediblər.

Şəhid Elşən Quluzadənin cənazəsi polis əməkdaşları və Daxili Qoşunların hərbi qulluqçularının müşaiyəti ilə doğulub boya-başa çatdığı Füzuli rayonuna aparılaraq orada dəfn ediləcək.

Allah rəhmət eləsin!

