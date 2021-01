Müğənni Manaf Ağayev həmkarı Afət Fərmanqızı ilə bağlı etiraf edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi "Bazar düzü" proqramında başına gələn hadisəni danışıb:

"Afət yaxşı dostdur, amma dilini bilməsən təhlükəli insandır. Mənim bu gün çöldə yaşamağımın səbəbkarı Afətdir". (axsam.az)

