Şimali Kipr Türk Respublikasının (KKTC) Qazimağusa şəhərində 5 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

Zəlzələ saat 17:27-də 55 kilometr dərinlikdə baş verib. Təkanlar Hatay və Mersində də hiss edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.