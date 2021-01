"Qarabağ", "Neftçi" və "Zirə"dən qələbə

Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında qış fasiləsi başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, mövsümün ikinci hissəsinə 14-cü turun oyunları ilə start verilib.



İlk matç günündə üç qarşılaşma keçirilib. Lider “Neftçi” “Səbail”in qonağı olub və 3:1 hesabı ilə qalib gəlib. "Zirə” isə evdə “Qəbələ” ilə üz-üzə gəlib və rəqibini 2:0 hesabı ilə məğlub edib.



Günün son oyununda “Qarabağ” səfərdə “Sabah”la qarşılaşıb və 2:1 hesablı qələbə qazanıb.



Qeyd edək ki, tura sabah keçiriləcək “Keşlə” – “Sumqayıt” matçı ilə yekun vurulacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.