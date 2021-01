Azərbaycan Ordusunun daha bir əsgəri minaya düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hərbi qulluqçu Cavadov Rəşad Fərzəli oğlu mina partlayışı nəticəsində həlak olub.

Hadisə ilə əlaqədar araşdırma aparılır.

