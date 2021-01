Putinin gizli sarayını ifşa edən görüntülər yayıldı - VİDEO

Rusiya prezidenti Vladimir Putinin olduğunu iddia olunan 1.3 milyard dollarlıq malikanənin görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, video Rusiya müxalifətinin lideri Aleksey Navalnı həbs olunduqdan sonra onun komandası tərəfindən paylaşılıb.

Putinin olduğu iddia edilən malikanənin görüntüləri paylaşıldıqdan sonra 24 saat ərzində 20 milyondan çox izlənilib.

Videoda malikanənin "dünyada ən böyük rüşvət"lə inşa edildiyi iddia olunub. Navalnı tikilinin həyətinin Monakodan 39 dəfə böyük olduğunu iddia edib. Bildirib ki, Krosnadar vilayətində inşa olunan saray neft maqnatları tərəfindən tikilərək Putinə "hədiyyə" olunub.

Kreml isə tikilinin Putinə aid olmadığını açıqlayıb.





