Azərbaycan və Türkmənistan arasında yatağın birgə işlədilməsi razılığı əldə olundu. Bu, Rusiyanın qarşı olduğu, Mərkəzi Asiyanın enerji resurslarını Avropa bazarına çıxaracaq Transxəzər layihəsinə “yaşıl işığın” yandırıldığı hesab oluna bilər.

Bu fikirləri siyasi şərhçi Asif Nərimanlı bildirib.

Bəs Rusiya prosesə necə yanaşacaq?

Daha ətraflı:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.