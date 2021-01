Ulduz futbolçu koronavirusa yoluxdu

İngiltərənin “Mançester Siti” klubunun hücumçusu Serxio Aquero koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə argentinalı hücumçu “Tvitter”dəki səhifəsində məlumat yayıb:

“Koronavirusa yoluxmuş şəxslə təmasda olduqdan sonra özümü təcrid etdim, amma verdiyim sonuncu COVID-19 testi pozitiv oldu. Xəstəliyin bəzi əlamətləri var idi və indi ən qısa müddətdə sağalmaq üçün həkimin dedikərini yerinə yetirirəm”.

Qeyd edək ki, Aquero yanvarın 10-da koronavirusa yoluxmuş şəxslə təmasda olduğu üçün karantinə alınmışdı.

