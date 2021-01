Azərbaycanda COVID-19 xəstələrinin görüntüləri - VİDEO

Koronavirus pandemiyası bir ildən çoxdur ki, bütün dünyada olduğu kimi, Azərbaycanda da həyatı iflic edib. Bu müddət ərzində ölkəmizdə xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə müxtəlif karantin tədbirləri həyata keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, eyni zamanda koronavirus xəstələrinin mülaicəsi, həyata qaytarılması məqsədilə ölkədə bir çox xəstəxanalar buna görə səfər olub, həmçinin müxtəlif modul tipli xəstəxanalar inşa olunub.

İTV Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və koronavirus xəstələrinə xidmət göstərən xəstəxanalardan birindəki mövcud vəziyyətlə bağlı "Covid-19. Ön cəbhə" adlı sənədli film hazırlayıb.

Həmin filmi olduğu kimi təqdim edirik:

