"Boşanmısınızmı?" sualına Kamil BELƏ CAVAB VERDİ - VİDEO

İdmançı Kamil Zeynallı Lent.az saytının canlı yayımında qonaq olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, canlı yayım zamanı aparıcı Kamilə "Gülay Zeynallı ilə boşanmısınızmı?" sualını ünvanlayıb. O, isə ailəsi ilə gündəmə gəlmək istəmədiyini bildirib:

"Mən ailə qurandan indiyə kimi başımdan söz-söhbətlər əskik olmayıb. Bu həyatda mən xoşbəxt olsam da olmasam da deməyəcəm. Mən insanların fikri ilə xoşbəxt olmamışam. Camaat özü bilər nə danışır. Mənə bu günkü gün canımın sağlamlığı lazımdır. Balamın sağlığı lazımdır. Mənə camaatın fikiri maraqlı deyil. Mən həyatıma davam edirəm. Allahımdan da narazı deyiləm. Hər şey qaydasındadır, hər şey yolunda özüm üçün irəliləyirəm. Mən nə hə deyirəm nə də yox. Həyatda özümə xoşbəxt olmağı arzu edirəm".

Daha ətraflı baxmaq üçün videonu təqdim edirik:

(Big.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.