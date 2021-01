Təhsil Nazirliyi xüsusi karantin rejimi dövründə tədrisin təşkili ilə bağlı brifinq keçirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, təhsil naziri Emin Əmrullayev jurnalistlərin suallarını cavablandırır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.