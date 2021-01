“Fevralın 1-dən etibarən mərhələli şəkildə təhsilin bərpa olunmasına qərar verilib. İbtidai təhsil və məktəbəqədər təhsil qismən bərpa olunur”.

Metbuat.az bildirir ki, bunu Təhsil naziri Emin Əmrullayev deyib.

O bildirib ki, dərslər həftədə 3, sıxlığın az olduğu yerlərdə isə həftədə 4 və ya 5 dəfə əyani formada keçiriləcək.

